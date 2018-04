Nieuw leven voor leegstaande tinfabriek

Rijd over de A1 langs Naarden en je ziet de torenhoge schoorsteen meteen. De oude tinfabriek van de stad is strategisch gelegen langs de snelweg, op een perceel van 6.500 vierkante meter. De familie Van der Burg kocht het pand in 2016. Vader Willem-Jan (55), moeder Tineke (58), zoon Valentijn (22) en collega en vriend van de familie Herman Wassenaar (31) staan midden in het monumentale pand, waarin de verbouwing nog in volle gang is.

Bijna een jaar geleden verlieten de tingieters hun vertrouwde pand. Binnenkort worden ze opgevolgd door autoverkopers. Van der Burg is eigenaar van Volvo Buitenweg en ziet in de fabriek de nieuwe locatie voor zijn autobedrijf. ,,Natuurlijk hadden we hier een glazen pand kunnen neerzetten, maar dat doet iedereen al. Kijk om je heen, dit ademt toch sfeer en karakter?"

Kosten noch moeite worden gespaard om dat oude karakter nieuw leven in te blazen. Over het prijskaartje doen de ondernemers niet geheimzinnig. ,,We kochten de oude tinfabriek voor 2,5 miljoen euro en investeerden er nog 2 miljoen in. Voor een deel uit eigen zak, voor een deel via een lening bij de bank en een deel uit subsidies. Willem-Jan: ,,Van de gemeente kregen we een HIRB-subsidie (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen) voor gevelaanpassing en duurzame maatregelen. Het duurzaamste is om een bestaand pand duurzaam te maken."

Hogere kosten

4,5 miljoen euro was meer dan verwacht. Daar moet je als ondernemer flexibel in zijn, vindt Willem-Jan. ,,Er waren genoeg hobbels op de weg bij het realiseren van De Tinfabriek: kosten die hoger uitvielen, moeizame communicatie met de gemeente, gedoe rondom vergunningen. Af en toe kwam de stoom uit onze oren. Maar we zijn wel gewend door te zetten. Als je iets graag wilt, laat je het niet zomaar los."

Valentijn en Herman knikken enthousiast. Als kersverse eigenaren van een start-up begrijpen ze dat. Voordat de eerste ontwerpen voor De Tinfabriek op tafel lagen, kregen zij 700 vierkante meter om naar eigen inzicht te gebruiken. De enige voorwaarde was dat hun onderneming het zakelijke karakter van het automerk versterkt", aldus Willem-Jan. ,,We willen de lusten, niet de lasten."

Wat begon als een woordspeling aan de keukentafel, groeide uit tot Meettin (elkaar 'meeten' in de Tinfabriek), een bedrijf met hippe vergaderruimtes en moderne flexwerkplekken. ,,Brainstormen doe je niet meer in een saai kantoor. Dat doe je in een industriële omgeving, zoals deze", zegt Valentijn.

Breed netwerk

Duurzaam, innovatief, inspirerend: De Tinfabriek moet het allemaal worden. Maar hoe onderscheid je jezelf tussen de kantoortuinen en hippe flexwerkplekken? Valentijn en Herman denken het te weten. ,,Je kunt in elk café je laptop openklappen om te gaan werken. En ja, een stad als Amsterdam barst van de ondernemersbroeinesten, maar de zzp'er wil meer. De Tinfabriek is behalve een unieke locatie ook een breed netwerk." ,,Daarnaast wordt de plek ingrijpend verduurzaamd", vult Herman aan. ,,Het energieverbruik wordt tot een minimum beperkt dankzij warmtepompen, zonnepanelen en de nieuwste isolatietechnieken."

In september gonst het in De Tinfabriek van de bedrijvigheid, de familie ziet het helemaal zitten. Want, zoals Valentijn het zegt: ,,Met De Tinfabriek slaan we de weg in naar morgen."