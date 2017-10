Nieuw: polis tegen hackers en cybercriminaliteit

'Zorgeloos Online' is vanaf vandaag af te sluiten en gaat 12 euro per maand kosten. Voor dat bedrag krijgen klanten een speciaal kastje in huis, dat het internetsignaal controleert op verdachte activiteiten van hackers of cybercriminelen. Computers, laptops, tablets, smartphones en andere apparaten kunnen vervolgens van een veilig Wifi-signaal gebruikmaken.



,,Cybercrime is één van de grootste, nieuwe risico’s in het leven die op mensen afkomen”, zegt Joost Heideman, ceo van Univé. ,,We verzekeren al decennia tegen inbraak en brand, dan is dit een logische aanvulling. Mensen zijn tegenwoordig thuis continu online en bezitten steeds meer apparaten die op het internet zijn aangesloten”



Cyberrisico's

De verzekeraar constateert dat veel Nederlanders zich zorgen maken over cyberrisico’s. ,,Tegelijk vinden ze het lastig om actie te ondernemen, virusscanners te installeren en software te updaten. Deze dienst ontzorgt hen.”