Nieuw voorstel om Schiphol te ontlasten

Luchtvaartmaatschappijen zullen niet worden gedwongen om vluchten te verplaatsen van het overvolle Schiphol naar Lelystad Airport. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister komt hiermee terug op een eerder, veel dwingender voorstel van eind vorig jaar. In de vorige verkeersverdelingsregel was een lijst vakantiebestemmingen opgenomen die min of meer besmet werden verklaard en in de toekomst niet meer vanaf Schiphol mochten worden 'bediend'. Maatschappijen die op die bestemmingen vliegen, zouden zodoende worden gedwongen te verhuizen van Schiphol naar Lelystad Airport.

Een storm van protest stak op. Na overleg met de sector en de Europese Commissie, heeft de minister de dwangmaatregel uiteindelijk uit het voorstel gehaald.

Meer ruimte

Het doel van de nieuwe verkeersverdelingsregel, die voor het reces in aangepaste vorm naar Brussel wordt gestuurd, is om op Schiphol meer ruimte te creëren voor mainport-verkeer. Daarbij gaat het om intercontinentale vluchten en vluchten die passagiers van en naar Schiphol vervoeren om over te stappen op die intercontinentale vluchten.

Het doel blijft vakantievluchten te verplaatsen naar Lelystad om zo ruimte te creëren op Schiphol. Via de maatregel hoopt de minister op toestemming uit Brussel om vakantievluchten die vanaf 2020 plaatsvinden vanaf Schiphol, uitsluitend toe te laten op Lelystad. De luchthaven zou daarmee op slot gaan voor nieuwe toetreders.

Het is overigens nog maar zeer de vraag of Brussel daarmee instemt. ,,In het verleden is gebleken dat de Europese Commissie verkeersverdelingsregels kritisch toetst", aldus de minister.

De bewindsvrouw betrekt ook de secundaire slothandel in haar voorstel. Daarbij kunnen luchtvaartmaatschappijen tegen betaling slots (starts en landingen) overnemen van andere luchtvaartmaatschappijen. Ze hoopt het door die koppeling aantrekkelijker te maken om te verhuizen. Maatschappijen die nu vakantievluchten aanbieden vanaf Schiphol zouden dan geld toe kunnen krijgen voor het opgeven van de slots op Schiphol als ze naar Lelystad verkassen.

Uitgesteld