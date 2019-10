Nieuwe cao voor deel van zorgpersoneel

Er is overeenstemming bereikt over onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per 1 juni 2020, 3 procent een jaar later en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93 procent in 2019. Dit betekent een totale loonstijging van 7,43 procent in twee jaar.



Ook zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid voor medewerkers om minder te werken, terwijl werknemers die 45 jaar werkzaam zijn geweest in de sector zorg en welzijn mogen stoppen met werken. De cao-partijen willen meer zekerheid voor medewerkers en balans tussen werk- en privé.



Ook wordt er gestreefd naar meer zekerheid voor de medewerkers en wordt ingezet op 90 procent vaste contracten. De nieuwe cao krijgt een looptijd van 26 maanden, van 1 juli 2019 tot en met 31 augustus 2021. Alle cao-partijen leggen het resultaat nog voor aan hun achterban.