Nieuwe directeur van de NAM komt uit Groningen

Hij werkt sinds 1997 bij Shell en is momenteel Vice President Manage Producing Assets bij het olie- en gasbedrijf. Groninger Atema zegt zich bewust te zijn van 'de impact die de gaswinning in Groningen met zich meebrengt'. De provincie had de afgelopen jaren te maken met meerdere aardbevingen als gevolg van de gaswinning, waardoor onder meer talloze huizen beschadigd raakten.



Onder Schotman is al een begin gemaakt met de afbouw van de gaswinning in Groningen en het zich meer richten op de transitie naar schone energie. Die lijn wil Atema voortzetten.



Schotman volgt op zijn beurt de naar Schiphol vertrokken Dick Benschop op bij Shell. In deze rol gaat hij zich bezighouden met het verbeteren van de efficiëntie van joint ventures binnen de winningsdivisie van Shell.