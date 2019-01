Nieuwe generatie toezichthouders bereid techreuzen aan te pakken

Bijna zeshonderd identieke kasteel­tjes staan leeg na faillisse­ment projectont­wik­ke­laar

11 januari Het lijkt niet echt, maar het is realiteit. In de buurt van Mudurnu, in het noordwesten van Turkije, staan 587 identieke kasteeltjes in Disney-stijl leeg nadat de projectontwikkelaar failliet ging. Zijn oorspronkelijk plan was 732 villa’s te bouwen, maar het megalomane project is stilgelegd. De leegstaande kasteeltjes staan symbool voor de bouwcrisis in het land.