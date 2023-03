Nieuwe horecabaas stort zich op personeelstekort: ‘We laten zien hoe leuk en divers het vak is’

Problemen op Schiphol kostten KLM eind vorig jaar 170 miljoen euro, maatschap­pij stopt coronas­teun

KLM heeft in het laatste kwartaal van afgelopen jaar verlies geleden. De luchtvaartmaatschappij werd voor 170 miljoen euro geraakt door de beperkingen die op Schiphol golden. Die tegenvaller, in combinatie met de veel minder drukke herfstperiode, zorgde ervoor dat er een klein verlies de boeken inging. Over heel 2022 boekte het bedrijf wel winst. Het wil daarom stoppen met de coronasteun van het Rijk.