Nieuwe pinpas en creditcard voor 8 miljoen ING-klanten

Met de megaoperatie wil ING zijn passen en creditcards meer herkenbaar en bij de tijd maken. ,,In het huidige digitale tijdperk is de betaalpas de enige tastbare connectie die de meeste mensen nog hebben met hun bank," verklaart Erik Tigges, manager Cards bij ING.



Momenteel zien de 15 miljoen pin- en kredietkaarten er in alle veertien landen waar ING actief is verschillend uit. In totaal circuleren er 88 verschillende typen pasjes in Nederland, België en landen als Australië, Duitsland, Oostenrijk en Turkije . Daar blijven straks slechts acht ontwerpen van over.



Naast een eenvoudiger ontwerp bevatten de nieuwe passen minder logo's. De info is verder duidelijker leesbaar, ook bevat de achterkant geen handtekeningstrip meer. ING heeft daar niet de absolute primeur mee, anderhalf jaar geleden schrapte Rabobank de handtekeningstrip op zijn wereldpas.