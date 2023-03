Nieuwe technologie ChatGTP nog niet warm ontvangen op werkvloer: ‘We moeten ermee aan de slag’

Miljoenen mensen in de ban van slimste tekstrobot ooit: ‘Ongelooflijk verbaasd over wat kan’

PwC loopt hierin duidelijk voorop. Want volgens onderzoek van CNV onder 3000 werkenden zijn veel bedrijven er nog niet mee bezig. Een meerderheid van de werkgevers biedt zijn personeel bijvoorbeeld geen ruimte om met nieuwe technologie als ChatGTP en Bing te experimenteren en 60 procent van de werkgevers reikt zijn medewerkers geen hulpmiddelen aan om nieuwe technologie in hun dagelijkse werk toe te passen.

Aan de slag

Volgens Piet Fortuin, CNV-voorzitter, moeten werkgevers en werknemers niet achterover leunen, maar net als PwC tot actie overgaan. ,,Linksom of rechtsom gaat deze nieuwe technologie ons werk in de toekomst sterk bepalen. We moeten hier dus mee aan de slag.”

En als het aan hem ligt, ontwikkelen werkgevers samen met hun werknemers een visie over het gebruik van nieuwe technologieën in hun dagelijkse werk. ,,Wat doe je zelf en welk werk neemt technologie over? Hoe voorkomen we dat technologie straks de baas is over ons werk en denken? Werkgevers en werknemers moeten aan de slag met deze vraagstukken, voordat de technologie met ons aan de slag gaat.”