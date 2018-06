Nieuwe truc: malafide bedrijven smeren ondernemers peperdure domeinnamen aan

Freelance journalist André Oerlemans baalt nog dat hij er intuinde. Op een vrijdagmiddag kreeg hij een telefoontje van Trademark Office, ‘of hij het erg vond dat iemand zijn domeinnaam maar dan met de extensie .com registreerde’.



Vreemd vond Oerlemans wie wil er nu mijn domeinnaam registreren, daar kun je toch niets mee verkopen. ,,Toen bedacht ik me dat ik wel eens oplichters had ontmaskerd. Stel dat zo iemand er achter zat en op deze manier kwalijke verhalen de wereld in zou sturen. Dat kon mij schaden bij opdrachtgevers.’’



Oerlemans ging daarom snel akkoord met het voorstel om direct de domeinnaam met .com te registreren voor een periode van tien jaar voor de lieve som van 360 euro. Zijn vaste webhostingbedrijf, dat hij de dag erna belde, vertelde hem dat het om oplichters ging en dat hij de deal ongedaan moest maken. Dat deed Oerlemans, maar of hij er van af is weet hij nog niet.