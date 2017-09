Nog 144 kippenbedrijven op slot na eierschandaal

Dat zei een vertegenwoordiger van de Europese Commissie tijdens een zitting over het eierschandaal van het landbouwcomité van het Europees Parlement. Ze zei dat er verontreinigde eieren op de markt zijn gebracht in 22 landen binnen en buiten de EU. Oekraïne en Oman hebben nog een importverbod op eieren uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Ze zei dat de commissie pas op 20 juli via het Europese waarschuwingssysteem RRASF op de hoogte werd gesteld van verontreinigde eieren in België. Later werd bekend dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit al in november afwist van het gebruik van fipronil in eierbedrijven.

Niet bagatelliseren

Volgens de functionaris ,,moeten we niet bagatelliseren maar het risico voor de volksgezondheid lijkt zeer beperkt te zijn geweest". Veel Europarlementariërs zijn boos dat het zo lang heeft geduurd voordat de informatie de consument bereikte. De commissie vindt dat het waarschuwingssysteem goed werkt, maar ze onderzoekt wel of lidstaten de regels hebben gebruikt. Volgens EU-parlementariër Jan Huitema (VVD) hangt er mogelijk 'een angstcultuur in de lidstaten' om dit soort zaken te melden.



In verband met het schandaal blijven de twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend voorlopig nog vastzitten. Ze zouden fipronil hebben geleverd of gebruikt hebben voor het schoonmaken van stallen met leghennen. Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het leveren of gebruiken van de stof. Fipronil is volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een insecticide dat niet gebruikt mag worden voor dieren die bestemd zijn voor de voedselketen.