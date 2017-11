Nóg dieper in de schulden omdat je niet goed kunt lezen

Kuipers ziet het nut wel in van zo'n Taalmeter. ,,De taal in brieven van de gemeente of bedrijven is soms behoorlijk ambtelijk. Je moet best goed Nederlands kunnen om dat allemaal te snappen. Dat kan niet iedereen." Hij verwacht niet dat hij als laaggeletterd uit de bus zal komen. ,,Ik heb alleen lts, maar ik kan de post die ik krijg wel goed volgen. Mocht er toch een woord tussen staan dat ik niet begrijp, dan Google ik even."



Honderden schuldenaren gingen Kuipers al voor. Inmiddels is meer dan de helft van de onderzoeken afgenomen en de eerste resultaten zijn zorgwekkend. Ongeveer de helft van de geteste schuldenaren kwam als laaggeletterd uit de bus. Onder de hele Nederlandse bevolking is dat gemiddeld 1 op 6.



,,We vermoedden al dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn onder schuldenaren, maar het verbaast me dat het percentage zó hoog is", zegt directeur Carry de Niet van Kredietbank Nederland.