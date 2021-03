Noodkreet van winkelier bij rechter: Alibaba en Amazon nemen het over

In Nederland sloten de winkels half december. De gekte van Black Friday en de vrees voor mensenmassa’s die voor de kerstdagen inkopen zouden doen, leidde tot die keuze. Achterhaald, stelt Inretail. De feestdagen zijn voorbij. Maar het kabinet zou nu slaafs het OMT volgen en niet naar de maatschappelijke en economische gevolgen kijken. Meerman: ,,De maatregelen zijn niet gemaakt in overleg met ons. We ademen door een rietje. Ik zou willen dat het kabinet dat ook eens deed. We zien nergens terug in de overwegingen dat tienduizenden werknemers op straat komen te staan en duizenden winkels dreigen te moeten sluiten.’’

Funshoppen

Volgens de advocaat van de staat zijn alle maatregelen erop gericht om funshoppen te voorkomen. Als de winkels heropenen gaan mensen in een tijd waarin toch al niets te doen is weer als uitje naar de stad. Dat leidt tot drukte in de winkelstraten, in het openbaar vervoer en bij de parkeerautomaten. Mensen uit alle windstreken zouden dan te veel met elkaar in contact komen. Terwijl de situatie nu ‘fragiel’ is. ,,Het is geen keuze tussen gezondheidszorg en economie. Als we met z’n allen ziek worden dan gaan we ook niet meer naar buiten, met ook gevolgen voor de economie. Dat hebben we in Londen gezien’’, aldus de advocate van de staat. Nu de winkels openen zou tot een hausse aan besmettingen leiden.