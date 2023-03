Noodlijdende slachterij Gosschalk naar rechter om vlak voor overname faillissement af te wenden

Overleeft omstreden Veluwse slachterij de gedwongen sluiting? ‘De impact is gigantisch’

Vier weken is te behappen, maar veel langer moet de sluiting van de omstreden slachterij Gosschalk niet duren. Dat zeggen economische experts van de Rabobank over de financiële gevolgen voor het familiebedrijf uit Epe. ,,De impact is gigantisch. Het productieproces is heel belangrijk voor een slachterij.”