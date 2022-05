Nu corona voorbij is, zien meer starters in horeca en cultuur hun kans schoon

In de zwaar door de coronacrisis getroffen horeca en cultuur-, sport- en recreatiesector trekt het aantal startende ondernemers weer aan. Volgens de Kamer van Koophandel (KVK) waren er in deze sectoren afgelopen maand wel een kwart meer beginnende ondernemers dan dezelfde maand vorig jaar.

In de horeca telden de registers van de KvK in april 935 starters. Er zijn vooral veel zogeheten eventcateraars bijgekomen. In die groep vallen bijvoorbeeld de zelfstandige koks en barista’s. In cultuur, sport en recreatie ging het om ruim 1000 starters, voornamelijk op het gebied van kunst.

,,Ondernemers zien hun kans schoon om in deze sectoren te kunnen profiteren van het opengaan voor het publiek”, zegt Josette Dijkhuizen in een toelichting. Zij is bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid van ondernemers bij Tilburg University. ,,Daarbij is er het vertrouwen dat de pandemie nu toch echt voorbij is. Waarschijnlijk is dat wat we terugzien in de cijfers.”

Het totaal aantal starters lag in april, net als in maart, lager dan in dezelfde maand vorig jaar. In totaal ging het om bijna 20.000 nieuwe bedrijven, wat neerkomt op een afname van 3 procent. Het aantal stoppers lag met ruim 12.000 juist ruim een kwart hoger dan in april vorig jaar. Het totale aantal bedrijven bleef wel licht groeien tot ruim 2,2 miljoen.

,,Na de pandemie kan het niet anders dan dat het aantal stoppers zou stijgen”, geeft Dijkhuizen aan. Tijdens de coronaperiode werden veel bedrijven door de overheidssteun nog overeind gehouden. Maar er waren volgens de KvK wel minder faillissementen. Met 94 bankroeten was dit maandcijfer sinds januari 2020 zelfs niet zo laag.

,,Dat het aantal faillissementen in tegenstelling tot de verwachting weer is gedaald, zou wel eens te maken kunnen hebben met het inzicht van ondernemers”, oppert Dijkhuizen. “Ze willen mogelijk een faillissement voorkomen door uit zichzelf te stoppen en het niet te laten aankomen op een faillissement.” De Kamer van Koophandel krijgt ook duidelijk meer telefoontjes van ondernemers met vragen over de gevolgen van een mogelijk faillissement, zegt een woordvoerder. ,,Het is voor hen echt de vraag of ze het er op laten aankomen, of vooraf al hun bedrijf beëindigen.”