‘Nu overstappen naar vast energiecontract bespaart honderden euro’s’

Al sinds maart zijn er contracten met prijzen onder het prijsplafond. Wie een variabel contract afsluit, betaalt volgens vergelijkingssite Independer nu 1,02 euro voor een kubieke meter gas en 30 cent voor een kWh elektriciteit, dat is aanzienlijk lager dan de tarieven van het prijsplafond van respectievelijk 1,45 euro en 40 cent. En wie voor een vast eenjarig contract gaat, is 1,27 euro voor gas en 38 cent voor elektriciteit kwijt. Ter vergelijking: een deel van de klanten met een variabel tarief bij Eneco betaalt nu nog 1,82 euro voor gas en 53 cent voor stroom. Pas een dezer dagen krijgen zij tarieven die op of een paar cent onder het prijsplafond liggen, en die tarieven blijven drie maanden lang zo hoog.

Speculanten

Volgens Joris Kerkhof van Independer is het tijd om een overstap te maken ,,Je ziet dat de markt heel beweeglijk is. Er zijn speculanten op de markt. Vorige week zag je de gasprijzen omhoogschieten, omdat er in Noorwegen onderhoud aan een pijpleiding was. En de vraag in China trekt aan. Dan zie je dat leveranciers direct de tarieven verhogen, en consumenten komen in actie en stappen over. Iedereen dacht namelijk dat de prijzen nog verder zouden dalen. Daarom zou ik adviseren om nu voor een jaarcontract te gaan, dan heb je zekerheid. Ik denk dat die prijs voor gas iets boven een euro blijft, dat is de nieuwe realiteit. Als je langjarige zekerheid wil, neem dan een driejarig contract, dan betaal je 1,32 euro voor een kuub gas. Dat is nog altijd minder dan het prijsplafond. En stroom kost dan 42 cent, 2 cent boven het prijsplafond. Maar dan weet je de komende drie jaar wel waar je aan toe bent.’’