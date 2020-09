Olie- en gasconcern Shell schrapt tussen de 7000 en 9000 banen

Shell schrapt de komende tijd 7000 tot 9000 banen om kosten te besparen vanwege de moeizame marktomstandigheden in de oliesector door de coronacrisis. Dat maakte het olie- en gasconcern bekend in een tussentijdse handelsupdate, vooruitlopend op de kwartaalcijfers. Bij Shell werken wereldwijd 83.000 mensen, waarvan zo'n 10.000 in Nederland.

In het aantal banen dat Shell schrapt zijn ook circa 1500 werknemers meegenomen die dit jaar vrijwillig vertrekken bij het bedrijf. Het banenverlies vindt plaats in de periode tot eind 2022 en moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar.

In het Verenigd Koninkrijk gaat het naar verluidt om honderden functies die worden geschrapt. De ingreep maakt onderdeel uit van een bredere reorganisatie. Bij Shell werken wereldwijd 83.000 mensen. Om hoeveel functies het in Nederland gaat, is nog niet bekend. In Nederland werken zo’n 10.000 mensen bij Shell, onder meer op het hoofdkantoor in Den Haag en op de raffinaderij in Pernis, de grootste raffinaderij van Europa.

Topman Ben van Beurden van Shell reageert in een intern interview op de reorganisatie. Hij spreekt van een ‘buitengewoon moeilijk proces’. ,,Het is erg pijnlijk om te beseffen dat je afscheid moet nemen van heel wat goede mensen. Maar we doen dit omdat we het moeten doen, omdat het de enige juiste keuze is voor de toekomst van het bedrijf.”

Volgens Van Beurden zijn er op dit moment ‘te veel lagen’ in het bedrijf. ,,Er zijn te veel niveaus tussen mij als CEO, en tussen de operators en technici op lokactie.” De coronacrisis heeft volgens de topman aangetoond dat Shell kan werken op manieren waarvan ze dachten er nog niet klaar voor te zijn. ,,Maar een groot deel van de kostenbesparing voor Shell komt voort uit het hebben van minder mensen.”

Nul emissie

Shell is onderweg naar een koolstofarme toekomst, onderstreept ook Van Beurden. ,,We hebben onszelf als doel gesteld om tegen 2050 een energiebedrijf met nul emissie te zijn (er is sprake van nul emissie als er géén CO2 wordt uitgestoten). Maar als we daar willen komen, moeten we wel versnellen. En nu is het tijd om dat te doen.”