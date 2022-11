Olieprijs daalt dankzij onrust in China tot laagste van dit jaar, ook benzine weer goedkoper

De prijs van olie, en daarmee op iets langere termijn ook bijvoorbeeld benzine, is flink gedaald door de onrust in China. De prijsstijging door de oorlog in Oekraïne is verdwenen, en een vat olie kost nu weer net zoveel als in december vorig jaar. De gemiddelde prijs voor een liter Euro95 (E10) in Nederland is gezakt tot onder de 1,80 euro.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte vanochtend met 3 procent tot 73,98 dollar. Brentolie werd 2,9 procent goedkoper op 81,24 dollar per vat.

De groeiende weerstand tegen het strenge coronabeleid in de tweede economie van de wereld leidde er in meerdere Chinese steden toe dat mensen de straat opgingen in een protestgolf die ongekend is voor Chinese begrippen. De problemen tasten ook de risicobereidheid van investeerders aan en zorgen ook voor troebele vooruitzichten voor de energievraag.

China is de grootste olie-importeur ter wereld. De protesten tegen het strenge coronabeleid in het land veroorzaakten een uitverkoop in grondstoffen. Ook werd de dollar een toevluchtsoord voor investeerders. De hogere dollarprijs maakt grondstoffen weer minder aantrekkelijk om in te investeren.

Grote schommelingen

De olieprijs kent al een tumultueuze twaalf maanden met grote schommelingen. Dat is mede onder invloed van de oorlog in Oekraïne, aangescherpt beleid van centrale banken om de inflatie te bestrijden en de niet aflatende pogingen van China om corona uit te roeien. De afgelopen dagen waren diplomaten van de Europese Unie ook verwikkeld in besprekingen over een prijsplafond voor Russische olie.

Goedkoper tanken

Ook aan de pomp in Nederland is de aanhoudende daling van de olieprijzen te merken. De adviesprijs voor een liter Euro95 ligt volgens consumentencollectief UnitedConsumers op 1,943 euro. Voor een liter diesel is dit 1,916 euro. De brandstofprijzen doken eerder deze maand onder de 2 euro en zijn sindsdien dus verder gedaald. Aan de meeste pompen betaal je een stuk minder. Volgens de ANWB ligt de gemiddelde prijs voor Euro95 in ons land nu op 1,794 euro. Voor Diesel betaal je gemiddeld 1,785.

In juni dit jaar piekte de prijs voor benzine nog op ruim 2,50 euro per liter. Diesel stond in maart, kort na de Russische inval in Oekraïne op 2,375 euro per liter. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Doorgaans betalen automobilisten die prijzen alleen langs de snelweg.