'Omarm eerlijkheid op de werkvloer'

Honden, kraaien en chimpansees eisen in tests gelijk loon bij gelijk werk. Net als wij. Vindt u dat vreemd? Ooit was ik eens bij de beroemde wetenschapper Desmond Morris thuis in Oxford. Hij kon het mooi zeggen: ,,Natuurlijk zijn mensen ook dieren. Wat zijn we dan? Planten? Schimmels?'' Dus gaat onze hele evolutie mee naar de zaak. Het nut van eerlijk zijn, is wetenschappelijk gezien dat je allemaal de vruchten blijft plukken van goed samenwerken. Zo is eerlijkheid bij de mens ontwikkeld.



Voelt het fout, dan volgt stress. Zo bekeken andere onderzoekers ruim 5.000 werknemers. Wie zich oneerlijk behandeld voelt bij salaris, promotie of klus, voelt zich minder gezond. Een eerlijke werkomgeving draagt juist bij aan productiviteit, zagen de wetenschappers.