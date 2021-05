Omzet industrie licht gedaald in eerste kwartaal

De omzet van de Nederlandse industrie is in de eerste drie maanden van dit jaar 1,5 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name de transportsector deed het minder, de machine-industrie daarentegen kende de hoogste omzetstijging dit kwartaal. Het was het negende kwartaal op rij dat de omzet lager was dan een jaar eerder.

De binnenlandse en buitenlandse omzet van industriële producenten was in de eerste maanden respectievelijk 0,9 en 1,9 procent lager dan vorig jaar. De afzetprijzen waren 1,8 procent hoger dan vorig jaar.

De transportsector deed het relatief slecht, met 5 procent minder omzet over januari, februari en maart. Volgens het CBS komt dit door minder omzet in deelbranches in het buitenland. Door de coronacrisis en chiptekorten moesten veel autofabrieken tijdelijk de productie stilleggen en kon er minder worden verscheept door een tekort aan zeevrachtcontainers. Ook in de voedings- en genotmiddelenindustrie, de papier- en grafische industrie daalde de omzet licht.

De machine-industrie deed het daarentegen een stuk beter en had met bijna een vijfde meer de grootste omzetstijging. Met name in het buitenland, waar bijna een kwart meer werd verdiend. De binnenlandse omzet daalde licht. De hout- en bouwmaterialensector deed het ook aanmerkelijk beter, onder andere door meer omzet van bouwmaterialen. Door de coronacrisis zijn veel meer mensen hun huis aan het verbouwen of opknappen. Ook de omzet van de metaal- en olie-industrie was licht hoger.

Het aantal faillissementen in de industrie daalde. In de eerste drie maanden van dit jaar werden negentien faillissementen uitgesproken. Dat was niet eerder zo laag. In 2020 werden in dezelfde periode nog 66 faillissementen uitgesproken. In maart 2020 was de coronacrisis net uitgebroken en veel bedrijven zijn in de periode daarna met overheidssteun overeind gehouden.

Ondernemers in de industrie zijn wel positiever over het tweede kwartaal. Per saldo verwacht bijna een vijfde dat de omzet dan zal toenemen. Ook denkt een deel meer personeel te moeten aannemen.