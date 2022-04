Ondanks inflatie rolt het geld als vanouds

In maart werd gecorrigeerd voor inflatie 21 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand in 2019; voor corona dus. Dit blijkt uit analyse van de bestedingen van particuliere klanten door ABN AMRO. De particuliere klanten van ABN AMRO besteedden afgelopen maand 17 procent meer in cafés en 6 procent meer in restaurants dan in dezelfde maand in 2019.

Op bijna ieder terrein laten de consumenten het geld rollen. Aan elektronica werd 14 procent meer uitgegeven en kleding steeg met 6 procent ten opzichte van maart 2019. Bestedingen aan meubels laten ondanks forse prijsstijgingen toch nog een toename van 9 procent zien. Ook in supermarkten en voedingsspeciaalzaken werd meer uitgegeven dan in 2019, maar de groeicijfers vlakken wel af doordat consumenten ook weer meer naar de horeca gingen.

Bioscopen en musea waren minder in trek door het mooie weer in maart en mogelijk omdat mensen toch nog huiverig zijn om in een besloten ruimte met veel anderen te zijn. Besmetting met corona of de griep is niet ondenkbeeldig. Buitenactiviteiten zoals pretparken en dierentuinen deden het weer heel goed met plus 25 procent.

Spaargeld

Toch lijken de forse uitgaven de naweeën van de herwonnen vrijheid, want de consument is somber. Het consumentenvertrouwen is in maart gezakt naar -39, het laagste punt in negen jaar. ABN AMRO denkt dat de bestedingen in de tweede helft van het jaar en in 2023 minder zullen zijn. Tegen die tijd zijn ook de meeste mensen geconfronteerd met de hogere energieprijzen waardoor de koopbereidheid mogelijk afneemt. Tot die tijd wordt het spaargeld vrolijk uitgegeven. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn mensen niet bang om zonder werk te komen zitten.