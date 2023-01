Onderhandelingen zorg-cao stukgelopen: ‘Onbestaanbaar en verbijsterend’

Een lange vergadersessie die tot diep in de nacht duurde, leverde geen akkoord op. Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is het ‘onbestaanbaar en verbijsterend’ dat de vakbonden niet akkoord zijn gegaan met het bod van de werkgevers. De bonden stellen echter dat er helemaal geen sprake is van een bod.

,,Er leek een akkoord op tafel te liggen, met goede afspraken, maar daar kon de achterban van de NVZ zich blijkbaar niet in vinden. De onderhandelaars liepen even weg en toen bleek dat er toch geen akkoord was, ze zaten blijkbaar aan tafel zonder mandaat”, zegt een woordvoerder van FNV Zorg & Welzijn. Ze noemt de gang van zaken ‘echt belachelijk'. De bonden hebben begrepen dat de NVZ vandaag nog met een eindbod zal komen.

‘Duidelijk bod’

Volgens een woordvoerder van de NVZ is wel degelijk sprake van een duidelijk bod door de werkgevers. Die bieden opgeteld 13 procent loonsverhoging over een periode van twee jaar. ,,Dat wil zeggen: 5 procent nu, nog eens 5 procent aan het einde van het jaar en 3 procent volgend jaar”, verduidelijkt de zegsman. ,,Dat weten de bonden dondersgoed, er is de hele dag over gesproken. Dit is een onbestaanbaar goed bod, als je dat laat lopen gaat er echt iets verkeerd.”

Het is niet helemaal duidelijk hoe het nu verder moet met de onderhandelingen. De bonden hadden eerder duidelijk gemaakt dat deze gespreksronde de laatste zou zijn. Als de onderhandelaars er niet uitkomen, kunnen acties een volgende stap zijn.

