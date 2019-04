Ondernemers blij met uitstel brexit: ‘No deal zou nachtmerrie zijn’

,,De no deal-brexit is een nachtmerrie die boven de markt hing’’, luidt de korte reactie van werkgevers. De EU gaf gisteren toestemming voor een verder uitstel van de brexit. De Britse premier Theresa May krijgt tot 1 november de tijd om haar scheidingsdeal met de EU door het Britse parlement te loodsen.

De brexit kan Nederlandse ondernemers flink pijn doen. Na Duitsland verdient Nederland het meest aan Groot-Brittannië. Jaarlijks importeert Nederland voor dik 20 miljard euro aan spullen uit het Verenigd Koninkrijk; Schiphol alleen al verstouwt elk jaar 10 miljoen reizigers van en naar Groot-Brittannië.

Wat de precieze gevolgen voor de Nederlandse economie zouden zijn, is afhankelijk van de inhoud van de uiteindelijk goedgekeurde deal. ,,Mede daardoor is het nog altijd onzeker wat er gaat gebeuren en wanneer’’, aldus de werkgeversorganisaties.

Bijna de helft van de Nederlandse ondernemers zei in een recente peiling van de Kamer van Koophandel overigens geen plan of maatregelen genomen te hebben voor als het tot een no deal-brexit mocht komen. Ondernemers die wel plannen hebben, dekken zich vooral in door extra voorraden aan te leggen, met name in de regio Rotterdam.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn grote Nederlandse financiële instellingen zo goed als mogelijk voorbereid op de gevolgen van de brexit, ook als het zou uitdraaien op een zogeheten no-dealbrexit. Het afgelopen jaar stond voor de AFM voor een groot deel in voorbereidingen op de brexit. Veel bedrijven zijn vanwege de naderende brexit naar Amsterdam verhuisd om volledig toegang te houden tot de Europese markt. De toezichthouder heeft zo’n 150 gesprekken gevoerd met overstappers uit het Verenigd Koninkrijk. Tot nu toe zijn ruim veertig nieuwe vergunningen verleend.

Aanvaardbaar

Dat een no deal-brexit voor alle partijen onwenselijk is, daar is iedereen het over eens. De EU-leiders zeiden gisteravond de stand van zaken rond de brexit eind juni opnieuw te bekijken, mocht het Britse parlement May’s brexitdeal dan nog steeds niet hebben goedgekeurd. De vorige deadline voor de brexit zou op vrijdag middernacht aflopen.

Premier Mark Rutte noemde het akkoord tussen de EU en de Britse premier May over het uitstel van de brexit een ‘aanvaardbaar compromis’. ,,Het geeft May wat meer ruimte om overeenstemming te bereiken met het Britse parlement over het terugtrekkingsakkoord’’, zei hij gisteravond na afloop van de EU-top in Brussel.