Onderzoek: Kopje koffie weer duurder, maar níét in de grote steden

De prijs van een kop koffie is dit jaar met 3 procent gestegen ten opzichte van 2022. Opvallend is wel dat de prijs in de grote steden juist gedaald is. Dat blijkt uit het jaarlijkse koffieonderzoek in de horeca, uitgevoerd door horecavakblad Misset Horeca .

Het magazine onderzoekt sinds 2012 hoe de prijzen van een kop koffie, cappuccino en espresso zich ontwikkelen. Ruim 1200 horecaondernemers door het hele land vulden de vragenlijst in. Gemiddeld nam de prijs van een kop koffie in de afgelopen 10 jaar elk jaar met 3 procent toe. Tussen 2021 en 2022 was er sprake van een prijstoename van 8 procent als gevolg van inflatie, de oorlog in Oekraïne en de stijging van energie- en grondstofprijzen. De toename van de prijs per kop ligt tussen 2022 en 2023 weer op die gemiddelde 3 procent.

Regionale verschillen

Ruim 80 procent van de ondernemers geeft aan in 2023 de prijzen op de koffiekaart te hebben verhoogd, en dat deden ze met gemiddeld 0,18 euro per kop. Wel zijn er (grote) regionale verschillen te zien. In een café in een middelgrote stad in Limburg staat cappuccino voor gemiddeld 3,10 euro op de kaart, terwijl een restaurant in Amsterdam gemiddeld 3,65 euro rekent. De goedkoopste cappuccino in de lijst kost 2,55, de duurste 3,75 euro.

In een middelgrote stad in de provincie Utrecht is een kopje koffie met gemiddeld 2,20 euro het goedkoopst. In Gelderland moet 3,40 euro neergeteld worden, waarmee de provincie het duurst is.

Ondanks dat de gemiddelde prijzen voor koffie in de grote steden hoger liggen dan het landelijke gemiddelde, is de prijs van een kop koffie in de grote steden wel met 6 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. ‘Wat de exacte oorzaak hiervan is, is niet bekend. Mogelijk zit ‘m dat in de groep respondenten, maar het kan ook zijn dat gasten de hoge prijzen in de grote steden niet meer accepteren en ondernemers zich gedwongen zagen daadwerkelijk de prijs te verlagen’, aldus Misset Horeca.

Aanbod plantaardige melk neemt af

De afgelopen jaren kende ons land een groeiend aantal horecabedrijven dat plantaardige zuivelvarianten voor cappuccino en latte aanbood. Zo groeide dat aandeel in het totaalaantal ondervraagde winkels van 57 procent in 2020 tot maar liefst 75 procent in 2022. Maar aan die opmars lijkt een einde gekomen.

Dit jaar geeft 67 procent aan dat bij hen de cappuccino ook plantaardig kan. Bij de meeste van deze bedrijven, ruim een derde, worden enkele plantaardige cappuccino’s per dag besteld; 23 procent geeft aan dat bij hen één op de tien melkdranken plantaardig over de bar gaat. Bij 7 procent van de horecabedrijven is een kwart van de cappuccino’s plantaardig en bij bijna 5 procent zelfs de helft of meer.