‘Ondeugdelijke’ zonnepanelen van Tesla onder vuur

Iedereen kent Tesla als maker van elektrische auto’s, maar minder bekend is dat Elon Musk sinds een paar jaar dik in de zonnepanelen zit. Net als zijn elektrische auto’s blijken die zonnepanelen ook weleens spontaan vlam te kunnen vatten. Bij Walmart is er sinds 2012 al zeven keer brand uitgebroken op daken van filialen, allemaal veroorzaakt door Tesla’s zonnepanelen.



Voor de keten reden om via de rechter een fikse schadevergoeding te eisen. Ook wil de winkelreus dat Tesla de zonnepanelen die op 240 daken van winkels liggen, gaat verwijderen. Tesla was amper bekomen van de schrik of een nieuwe klager had zich gemeld. Webwinkelgigant Amazon claimt nu ook dat er vorig jaar juni bij een distributiecentrum in Californië brand is uitgebroken door toedoen van de ondeugdelijke panelen van Tesla.