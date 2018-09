Online boodschappen doen is populair, maar we missen de caissière

In 2017 bestelde ruim 26 procent van de Nederlanders minstens één keer zijn levensmiddelen online. In 2012 lag dat percentage nog op 7,3 procent. Jarenlang deden Britten de meeste boodschappen via internet, maar zij zijn vorig jaar door ons voorbijgestreefd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat het digitale koopgedrag van verschillende Europese landen heeft onderzocht.

Boodschappen doen anno 2018 is allang niet meer je kar volladen en afrekenen bij de caissière. Naast de fysieke winkels zijn online supermarktdiensten als Picnic in opmars. De dienst met gratis bezorging groeit als kool. Ook grote supermarktjongens als Albert Heijn en Jumbo melden dat hun online diensten bezig zijn met een groeispurt. Nederlanders hebben het druk en dan dient gemak de mens, zo lijkt het. Ook met de boodschappen.

Enorme stijging

,,Het laatste jaar zien we een enorme stijging van 70 procent in online bestellingen. We merken dat steeds meer mensen het makkelijk vinden om de hele week boodschappen tot in de keuken thuis te laten bezorgen", aldus Jumbo-woordvoerder Anya Pieroen.

De klant heeft ook de online boodschappendienst van AH gevonden. De grootgrutter laat weten dat er elk jaar zo'n 25 tot 30 procent meer boodschappen online worden besteld. ,,Je moet de cijfers wel in perspectief zien. Want zo'n 95 procent van onze klanten komt nog steeds in de winkel. We blijven volop inzetten op zowel de fysieke winkel als de mogelijkheden online", benadrukt AH-woordvoerder Anoesjka Aspeslagh.

Ook bij Jumbo geloven ze in het en-en-verhaal. ,,Klanten vinden het fijn om boodschappen thuis te laten bezorgen, maar een grote meerderheid blijft naar onze winkels komen. Zeker als er een uitgebreid assortiment is of als maaltijden ter plekke worden bereid, is boodschappen doen een beleving."

Niet alleen de manier waarop we ons eten en drinken in huis halen, verandert snel. Ook het afrekenen van onze krentenbollen, pakken melk of hagelslag kan op steeds meer verschillende manieren. Zo hoort de zelfscanner in de meeste supermarkten inmiddels bij de inventaris. De bijna tachtig AH To Go-winkels (vooral te vinden op drukke locaties als treinstations) hebben niet eens meer traditionele caissières in dienst. De boodschappen kunnen met de mobiele telefoon worden gescand en bij de onbemande kassa wordt afgerekend met een pinpas. Wel is er (balie)personeel aanwezig om onder meer vragen te beantwoorden en dieven in de gaten te houden.

Winkel zonder kassa

Op korte termijn gaat Albert Heijn nog een stap verder. In een van de AH To Go-winkels in Amsterdam hoeft er niet eens meer te worden gepind. Het afrekenen gebeurt achteraf, via een automatische incasso. ,,Het systeem heet Tap to Go en we hebben het de afgelopen maanden uitgebreid getest in ons hoofdkantoor in Zaandam. Klanten gebruiken hun mobiel of een pasje waarmee ze de producten scannen. Als ze naar buiten lopen, wordt het geld van hun rekening afgeschreven", aldus Aspeslagh. Op welke termijn en waar er nog meer Tap to Go-winkels worden geopend, kan ze nog niet zeggen.

Quote Voor veel mensen is een bezoek aan de supermarkt een uitje. Persoon­lijk contact is belangrijk Corry de Krom, oud-caissière

Een deel van de klanten zal het heerlijk vinden, niet langer in de rij bij de kassa. Toch zit niet iedereen te wachten op het snelle boodschappen doen, zo blijkt uit vraaggesprekken met klanten bij verschillende supermarkten. ,,Ik hou van het persoonlijke contact'', aldus Corry de Krom uit Steenbergen. ,,Ik heb zelf 26 jaar bij een supermarkt gewerkt en weet uit ervaring dat het bezoek aan zo'n winkel voor heel wat mensen een uitje is. Ze vinden het heerlijk om even te kletsen met de caissière. En hoe moet dat straks als de scanner per ongeluk de aanbieding van de week niet goed verwerkt? Of waar krijg ik mijn zegeltjes als het afrekenen niet langer in de winkel gebeurt? Alles moet snel, snel, snel."

Volledig scherm Corry de Krom zweert bij persoonlijk contact in de supermarkt. ,,Van wie krijg ik anders mijn zegeltjes?'' © Sanne Schelfaut

Ook haar plaatsgenoot Monique van Bodengraven is nog steeds blij met een 'gewone' kassa in haar supermarkt. ,,Zeker als je veel boodschappen hebt en je moet een paar kinderen in toom houden, is het niet handig alles zelf te scannen. Dan ben je opgelucht dat er gewoon nog iemand achter de kassa zit." Online boodschappen bestellen heeft ze nog nooit gedaan. ,,Ik wil alles zelf bekijken en ruiken voordat ik iets koop."

Volledig scherm Jan Sulkers stapt binnenkort over op online bestellen van zijn boodschappen. ,,Uit pure gemakzucht.'' © Sanne Schelfaut

Jan Sulkers uit Dinteloord zet twee volgeladen tassen in zijn auto. ,,Pfff, het is toch wel een gedoe", verzucht hij. Sulkers is dan ook van plan om binnenkort zijn boodschappen thuis te laten bezorgen. ,,Ik geef toe, het is pure gemakzucht. Maar als blijkt dat de producten net zo vers zijn als in de winkel, ga ik overstag."