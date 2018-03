Online seksshop Pabo failliet, tientallen personeelsleden op straat

Na de Duitse tak is ook het Nederlandse deel van Beate Uhse, moederbedrijf van erotisch postorderbedrijf Pabo in Walsoorden, failliet. Dat laten meerdere ingewijden weten aan deze krant. In Walsoorden werken vele tientallen mensen. Pabo is onbereikbaar voor commentaar.

Het personeel is inmiddels ingelicht over het faillissement. Meerdere werknemers in Walsoorden voelden de afgelopen weken de bui echter al hangen, laten ze anoniem weten. Toch komt de klap bij hen hard aan. Morgen komt een curator langs om te zien wie de laatste maanden in dienst kan blijven om alles af te handelen. De hoop op een doorstart schijnt nog niet te zijn opgegeven.

Niet goed

Het ging al langere tijd niet goed met het moederbedrijf van Pabo, het Duitse Beate Uhse. Eind vorig jaar vroeg de Duitse tak al faillissement aan. Onlangs bleek dat een miljoenenlening nodig was om ook het Nederlandse deel boven water te houden. Dat heeft niet mogen baten, zo lijkt het.

Pabo ontstond zo’n 34 jaar geleden uit een 06-sekslijn van broers Patrick en Adrie Boddaert, en werd in 1999 overgenomen door het Duitse Beate Uhse. In 2010 was het erop of eronder. Nadat een gedeelte van het personeel werd ontslagen, veranderde de missie van Pabo. Seks was immers voor veel klanten gratis op internet te vinden. Er werd niet langer ingezet op mannen, maar juist op vrouwen. Met succes. Daardoor werd in 2013 weer winst gemaakt, voor de eerste keer sinds 2008. Tachtig procent van de klanten was inmiddels vrouw, de helft van de omzet kwam voort uit de verkoop van lingerie.

Vruchten

Daarna plukte Pabo vruchten van Fifty Shades of Grey. Veel vrouwen bleken zo ondersteboven van die erotische film dat de verkoop van vooral seksspeeltjes en massageolie een vlucht nam.