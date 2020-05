Onrust of niet: met goud zit je altijd goed

Topvrouw Bristol: ‘Onze schoenen en kleding zijn misschien wel té goedkoop’

2 mei Voor iemand die aan het hoofd staat van een schoenen- en kledingketen in crisistijd, klinkt Elise Vanaudenhove (51) opvallend monter. De Vlaamse leidt sinds eind 2018 Euro Shoe Group, het Belgische moederbedrijf van Bristol. De keten had het voor de corona-uitbraak al lastig, maar moet nu alle zeilen bijzetten om te overleven. Toch weigert Vanaudenhove in paniek te raken, ze denkt zelfs al vooruit. Zo wil ze schoenen en textiel dichter bij huis laten produceren, het liefst alles in Europa. ,,We zijn te afhankelijk van China.’’