‘Ons hondje Loena heeft een eigen spaarrekening’

Wie zijn het?

Marianne van Heijst (67) had als zzp’er een confectieatelier en Ad van Heijst (66) is gepensioneerd politieagent.

Marianne en Ad wonen in Goirle. Ze hebben drie kinderen.



Gezamenlijk netto-inkomen: 2000 - 35000



Beste koop

Marianne: ,,Ons hondje Loena, een Shih Tzu. Het is zo’n scheetje. Ik ben een dierenfreak.”

Ad: ,,Een camper die we in 2004 kochten. Daar hebben we heel wat vakanties mee gevierd.”



Slechtste koop

Marianne: ,,ANWB-cheques die overgingen naar een Frans bedrijf. Kostte ons 700 euro.”

Ad: ,,Een 26-delige encyclopedie waarvoor we jaren 100 gulden per maand betaalden.”