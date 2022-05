Onterecht geld afgeschreven bij onbekend aantal ING-klanten

Akkoord over cao metaalsec­tor, toch stakingen mogelijk

Vakbonden en werkgeversorganisaties in de metaal- en technieksector hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat betekent in beginsel dat er geen nieuwe stakingen worden georganiseerd. Omdat de Koninklijke Metaalunie (KMU) niet met de cao akkoord is gegaan, dreigen bij bedrijven die zijn aangesloten bij de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal wel nieuwe acties.

8 april