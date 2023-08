Ooit de leukste winkelstraat van het land, nu zeggen winkeliers de huur op: ‘Er is hier te weinig’

Genomi­neerd voor de Onderne­mers­prijs: Natuurhuisje.nl, blijvertje op de vakantie­markt

Het verhaal van Natuurhuisje.nl leest als een jongensboek. Twee broers uit Prinsenbeek, Tim en Luukc, fervent vogelspotters die een vakantiehuis in de Spaanse natuur willen boeken. Als dat niet lukt, zien ze een gat in de markt. Wat begint op een studentenkamer mondt uit in een miljoenenbedrijf. Nu zijn ze genomineerd voor de Ondernemersprijs.