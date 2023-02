Ook BP boekt recordwinst door hogere energieprijzen: verdubbeld tot 26 miljard euro

De Britse oliereus BP heeft zijn winst vorig jaar meer dan verdubbeld tot bijna 28 miljard dollar (ruim 26 miljard euro), de hoogste jaarwinst in zijn 114-jarige geschiedenis. Het Britse profiteerde van de hoge prijzen van olie en gas door de oorlog in Oekraïne.

Over heel 2022 bedroeg de winst 27,7 miljard dollar, tegen 12,8 miljard dollar in 2021, toen de oliereus nog aan het herstellen was van de verliezen rond de coronacrisis. In de laatste drie maanden van het jaar bleef de winst wel achter bij de verwachtingen. Analisten rekenden op 5 miljard dollar, maar de winst bleef in het vierde kwartaal steken op 4,8 miljard dollar (4,4 miljard euro).

Bij de presentatie van de cijfers kondigde BP aan zijn dividend voor het vierde kwartaal met 10 procent te verhogen. Ook gaf de oliereus aan nog eens 2,75 miljard dollar aan aandelen terug te kopen. Verder verlaagde het bedrijf afgelopen jaar zijn schulden tot 21,4 miljard dollar.

Onder de streep resteerde echter een nettoverlies van 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro). Dat werd veroorzaakt door een enorme afschrijving op het belang in het Russische olieconcern Rosneft. Vanwege de oorlog en de Westerse sancties heeft BP zich uit Rusland teruggetrokken. BP was bijna dertig jaar actief in het land.

Oorlog

Door de oorlog in Oekraïne gingen de prijzen van olie en gas vorig jaar hard omhoog. Daardoor werden de resultaten van de energiebedrijven flink gestuwd. ,,Na de afgelopen drie jaar is het duidelijker dan ooit dat de wereld energie wil en nodig heeft die veilig en betaalbaar is, evenals een lagere CO2-uitstoot”, aldus BP-directeur Bernard Looney.

Eerder meldde olie- en gasconcern Shell ook al een recordwinst van 42,3 miljard dollar (38,4 miljard euro) geboekt te hebben in 2022. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de nettowinst van een jaar eerder.

De Amerikaanse branchegenoot ExxonMobil maakte onlangs ook al bekend over heel 2022 een recordwinst van 56 miljard dollar (52 miljard euro) geboekt te hebben. De hoge winsten zijn de politiek een doorn in het oog. Zeker nu miljoenen mensen worstelen met torenhoge energierekeningen. Daarom is er een Europese belasting op overwinsten van oliemaatschappijen ingesteld. Ook het Verenigd Koninkrijk heft een extra belasting.