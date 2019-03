Ook Nederland sluit luchtruim voor alle Boeing 737 MAX-toestellen

Aanleiding voor de sluitingen is de crash van een toestel van dit type van Ethiopian Airlines, dat zondag vlak na het opstijgen vanaf de luchthaven in Addis Abeba neerstortte. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven.

Gesloten luchtruim

Nederland besloot dinsdag aan het eind van de middag het luchtruim voor alle Boeing 737 MAX-toestellen te sluiten. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Nederland doet dit in navolging van diverse andere landen. Wel waren er op dat moment nog 737-MAX toestellen onderweg. Op dit moment is onder meer nog een TUI-toestel van hetzelfde type onderweg naar Schiphol vanuit Hurghada (Egypte). Het is niet bekend of dit toestel gaat landen, of omdraait.

Op de site Flightradar24 is te zien hoe toestellen van onder meer Turkish Airlines wel rechtsomkeert maken. Ze waren onderweg naar een Britse bestemming, maar daar geldt sinds vanmiddag een vliegverbod voor het toestel.

Volgens bronnen van persbureau Bloomberg bereidt de Europese luchtvaartautoriteit EASA een ban voor de hele EU voor.

TUI

TUI, vooralsnog de enige Nederlandse gebruiker van dit nieuwste type Boeing, besloot vanmiddag al hun 737 MAX toestellen aan de grond te houden. De reisorganisatie heeft in Nederland drie toestellen van het type 737 MAX. ,,Dit geeft TUI, de respectievelijke autoriteiten en de fabrikant de tijd deze kwestie te bespreken’', aldus het bedrijf.



In totaal heeft TUI 15 vliegtuigen van het betreffende type. Ze zijn onderdeel van hun vloot van circa 150 toestellen. Gisteren vertrok de laatste Nederlandse TUI-vlucht met een Boeing 737 MAX naar het Spaanse Tenerife. Volgens de reisorganisatie waren er geen annuleringen voor die vlucht.

737 MAX op Schiphol

In 2018 werd er 508 keer een vlucht met een Boeing 737 MAX8 van en naar Schiphol ingezet, naast TUI vliegen onder meer Norwegian en Czech Airlines met de vliegtuigen van en naar Schiphol.



Corendon krijgt later dit jaar als tweede Nederlandse maatschappij de beschikking over een Boeing 737 MAX-toestel. Het toestel wordt begin juni verwacht. ,,Daarover hebben we nauw contact met Boeing. Op dit moment is er voor ons geen reden om te twijfelen aan de veiligheid van het toestel’’, aldus Corendon.

Corendon International, de in Turkije gevestigde luchtvaartmaatschappij, beschikt al over één toestel. Dat heeft op Schiphol gevlogen maar staat voor komende tijd niet ingepland voor Schiphol of andere vakantievluchten voor Nederlandse passagiers.

Een groeiend aantal luchtvaartmaatschappijen heeft inmiddels besloten om de 737 MAX aan de grond te houden: Ethiopian Airlines, Jet Airways (India), Cayman Airways (Kaaimaneilenden), Gol Airlines (Brazilië), Aeromexico en Eastar Jet (Zuid-Korea). TUI is voorlopig de laatste in de rij. Het luchtruim is niet in al deze landen gesloten voor de 737 MAX.

Volledig scherm Brokstukken en spullen van de inzittenden van het gecrashte Lion Air-toestel, in oktober vorig jaar in zee voor de kust van Tanjung Pakis Karawang bij Jakarta. © EPA

Lion Air

Vanochtend kreeg Boeing nog een andere klap te verwerken: de Indonesische luchtvaartmaatschappij Lion Air liet weten dat ze de bestelling van vier vliegtuigen bij Boeing van het gewraakte type opschort als gevolg van de crash met het toestel in Ethiopië. Lion Air is een van de grootste afnemers van het toestel. Het zou dit jaar nog vier 737 MAX-toestellen geleverd krijgen. De maatschappij voert nu gesprekken met Boeing over het leveringsschema.

De relatie tussen Boeing en Lion Air is gespannen sinds de crash van Lion Air-vlucht JT601 (eveneens een Boeing 737 MAX) in oktober. Daarbij kwamen alle 189 inzittenden om het leven. Mede-oprichter Rusdi Kirana van Lion Air zei eind vorig jaar al dat hij van plan was om voor 22 miljard dollar aan bestellingen bij Boeing te annuleren uit woede over de reactie van de Amerikanen na de crash. Boeing kwam na de crash met een aangepaste richtlijn voor piloten.

De nabestaanden van een passagier van het gecrashte toestel van het Indonesische Lion Air klaagden Boeing aan. Volgens hen zit er een fout in het automatische besturingssysteem van de Boeing 737 Max. Ook liet de vliegtuigbouwer volgens hen na om piloten over nieuwe aanpassingen van het systeem te informeren.

Ruim 5.000 bestellingen

Boeing levert in totaal zo’n achthonderd vliegtuigen per jaar, dus de 737 MAX is al goed voor zeker zes jaar werk bij de vliegtuigbouwer uit Seattle.

Het toestel heeft energiezuinige motoren en is daarom erg populair. Brandstofkosten maken een derde van de totale kosten uit bij vliegen, dus een zuinig toestel kan de maatschappijen veel geld besparen.

Het aandeel Boeing ging vandaag opnieuw onderuit op de beurs in Wall Street. Het aandeel kelderde met ruim 5 procent. Gisteren daalde de koers ook al met ruim vijf procent als gevolg van de crash van de Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines.