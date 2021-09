Op naar de nul: initiatief van Bill Gates voor schone energie krijgt 1 miljard dollar

Het project van Gates heet Breakthrough Energy en richt zich onder meer op groene waterstof en duurzame vliegtuigbrandstof. Die oplossingen zijn nog niet goedkoop genoeg om in de praktijk te worden gebruikt. Zo is duurzame vliegtuigbrandstof nog altijd vijf keer zo duur als kerosine.



Gates wil met het initiatief een bijdrage leveren aan de doelstelling om tegen 2050 bijna geen broeikasgassen meer uit te stoten. ,,De keuzes die we vandaag maken bepalen welke wereld onze kinderen en kleinkinderen erven’’, leest het op de website van Breakthrough Energy.



Het bereiken ‘van de nul’ wordt door Gates’ initiatief omschreven als ‘moeilijkste uitdaging die de mensheid ooit is aangegaan’. Alles wat de mens dagelijks doet, draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Van de manier waarop mensen gewassen verbouwen, zich koel of warm houden, tot aan de wijze waarop we ons verplaatsen.