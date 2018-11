Opgepast voor nepmail van Belastingdienst

Leraar en starter kunnen in veel gemeenten fluiten naar koophuis

11:40 Door de stijgende huizenprijzen is het in veel gemeenten steeds lastiger om nog een betaalbare koopwoning te vinden. Voor starters is slechts 5 procent betaalbaar, leraren scoren ietsjes beter met 14 procent, concludeert taxatiebureau Calcasa in zijn nieuwste onderzoek.