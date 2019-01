Oplichting via WhatsApp explosief gestegen

Vorig jaar tuinden 122 Nederlandse slachtoffers in het verhaal. Hen werd steeds tussen de 2000 en 3000 euro afhandig gemaakt - in totaal raakten ze 257.000 euro kwijt. Een explosieve stijging: in 2016 kreeg de Fraudehelpdesk de eerste twee meldingen, goed voor een schadepost van 4200 euro, een jaar later was het aantal meldingen gestegen naar twaalf meldingen en de schade naar 20.000 euro.

Achterdocht

Niet iedereen trapte erin. De Fraudehelpdesk kreeg vorig jaar ruim 650 meldingen van poging tot oplichting via deze methode, het merendeel afgelopen december. Wees achterdochtig, is het advies van Wijngaarde. ,,Sociale media bieden veel gemak, maar maken het de oplichters ook gemakkelijk. Daar staan we niet altijd bij stil.’’

Bij een verzoek om geld adviseert ze om te bellen met het ‘oude’, bij jou bekende, nummer naar het familielid in kwestie. Of probeer te bellen met het nieuwe nummer. Vaak verzinnen fraudeurs een smoes dat bellen niet mogelijk is, zodat hij of zij zijn stem niet hoeft te laten horen. Als iemand ook geen gesproken bericht wil sturen via WhatsApp, is de kans groot dat het niet écht je zoon of dochter, broer of zus is die om geld vraagt.