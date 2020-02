Opnieuw forse boete voor farmaceut Johnson & Johnson om talkpoeder met asbest

Hallo Hema! Eerste Jumbo's verkopen sokken en pannen van de Hema

13:40 Jumbo Foodmarkten in Breda en Tilburg zijn de eerste supermarkten waar je Hema-artikelen kunt kopen. Het schap met onder meer kookspullen, panty's, sokken, theedoeken en glazen is vanochtend in Breda feestelijk geopend door Jumbo-topman Frits van Eerd en Hema-ceo Tjeerd Jegen.