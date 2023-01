Oprichter Amerikaans cryptobedrijf My Big Coin krijgt 8 jaar cel om fraude

De aanklagers hadden om een gevangenisstraf van dertien jaar gevraagd, maar daar ging de rechter niet in mee. Wel is volgens hem bewezen dat de 52-jarige Randall Crater zich schuldig heeft gemaakt aan marketingfraude, onder meer door te stellen dat My Big Coin ondersteund werd door goud en een partnerschap had met MasterCard. ,,Zeker, cryptocurrency is een nieuwere markt, een markt van de 21ste eeuw”, zei de rechter. ,,Maar het plan was in essentie eeuwenoud: fraude.”