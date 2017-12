Oprichter bitcoin.com verkoopt alles: 'Munt is onbruikbaar geworden'

Op dit moment is 1 bitcoin meer dan 16.000 euro waard. Geweldig nieuws voor de oprichters van de website bitcoin.com, zou je denken. Toch is de Zweed Oldenburg er klaar mee.

De Chief Technology Officer van bitcoin.com kraakt een kritische noot: ,,Investeren in de bitcoin is op dit moment de meest riskante onderneming. Zelf heb ik de munten allemaal verkocht'', zegt hij tegen de website Breakit.

Het plotse succes van zijn project en de waanzinnige prijsstijging die daarmee gepaard ging, legt te veel druk op dit netwerk, zo luidt zijn waarschuwing. De wachttijden en de kosten voor een transactie zijn torenhoog geworden. ,,De laatste weken zijn de kosten van 6 dollar naar 26 dollar per transactie gestegen.'' Op piekmomenten moeten verkopers tot wel 400 minuten wachten voor hun transactie wordt bevestigd, omdat die door zes verschillende ‘miners’ - de mensen die met hun computer alle activiteit controleren in ruil voor bitcoins - goedgekeurd moeten worden. ,,Toen ik mijn voorraad verkocht, heeft me dat 50 dollar en 12 uur wachten gekost. Het is compleet onredelijk.''

Mooi loon

Zeker, de verkoop heeft hem veel geld opgeleverd. Hoeveel wil hij niet kwijt, maar hij zal er in elk geval warmpjes bij zitten. ,,De laatste drie jaar werd mijn salaris in bitcoin uitbetaald.'' Ook verscheidene werknemers van het bedrijf, gevestigd in Tokio, zullen best rijk zijn geworden. ,,Al onze 60 mensen betalen we in de virtuele munt.''