Optimisme op beurzen houdt aan

Galapagos voerde de hoofdfondsen aan met een winst van ruim 4 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft positieve voorlopige resultaten behaald met een studie bij artrosepatiënten in de Verenigde Staten. Informatieleverancier RELX was de grootste daler met een min van 0,2 procent.

Midkap

In de MidKap stond trustkantoor Intertrust bovenaan met een plus van 2 procent. Hekkensluiter was chipbedrijf Besi met een verlies van 1,1 procent. Air France-KLM won 0,9 procent. Vakbond FNV schortte een staking van het KLM-cabinepersoneel op nadat een principeakkoord was bereikt over een nieuwe cao.