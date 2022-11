Oranjegekte in horeca neemt toe: ‘De tijd dat Nederland speelt is gunstig, zo rond borreltijd’

KFC onder vuur na smakeloos bericht over Kristall­nacht: ‘Trakteer jezelf op krokante kip’

Fastfoodketen KFC gaat diep door het stof voor het sturen van een uiterst smakeloze advertentie naar klanten in Duitsland. In de app-advertentie werden klanten aangespoord om in een van de restaurants een broodje kip te komen kopen, om op die manier de Kristallnacht te herdenken. ,,Dit is absoluut afschuwelijk”, reageren verschillende mensenrechtenorganisaties.

10 november