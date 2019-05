Oud genoeg voor bier of onder de 18 jaar? Fotospel traint supermedewerker

Juist omdat de leeftijd bepalen zo moeilijk is, vragen de vierduizend Nederlandse supermarkten aan iedereen tot 25 jaar identificatie bij de aankoop van alcohol of tabak. Zelfs dan gaat het regelmatig fout. Nogal wat jongeren zien er veel volwassener uit dan ze zijn.



Een interactief fotospel moet de tienduizenden supermarktmedewerkers trainen. In het spel krijgen zij steeds een nieuwe portretfoto van een jongere te zien. Als ze denken dat de persoon jonger dan 25 jaar is en identificatie moet tonen, moeten ze naar rechts swipen. Menen ze dat hij of zij ouder is dan dient naar links te worden geveegd. Om de echte situatie na te bootsen moet binnen vijf seconden beslist worden.



Het spel is ontwikkeld door het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en maakt deel uit van de speciale actieweek NIXzonderID. De campagne past in het kabinetsstreven om de leeftijdsgrens voor alcohol- en tabaksverkoop honderd procent te gaan handhaven. Dat is door staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS), supermarkten, horeca afgelopen november afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord.