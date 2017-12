Oud-Philipstopman Roel Pieper gaat boeren in Oekraïne

Roel Pieper ziet toekomst in de landbouw. De ict-ondernemer en onttroonde oud-kroonprins van Philips stapt in smart farming. Niet in Nederland, maar in Oekraïne.

De voormalige Philips-bestuurder meldt dat hij in Oekraïne een biobrandstoffenfabriek gaat opzetten. Zijn nieuwe bedrijf Agri Cooperative Europe (ACE) moet de maïs gaan leveren die tot brandstof wordt verwerkt, en verder met 'slimme, duurzame en moderne technieken de mijlenver achterlopende' Oekraïense landbouwsector gaan professionaliseren.

Het is nogal een stap, van ict'er naar boer. Maar toch minder opmerkelijk dan misschien lijkt, in deze tijd waarin computers, drones en op afstand bestuurbare tractoren de landbouw op stelten zetten. Pieper heeft een neus voor investeringen in snel veranderende sectoren.



Zo hield hij zich afgelopen jaren bezig met ultralightvliegtuigjes, spraaktechnologie, navigatie en rekeningrijden - overigens met zeer wisselend succes. Zo ging de navigatiekastjesmaker MyGuide failliet; de curator constateerde dat de administratie niet deugde. In Oekraïne én in de brandstoffensector is de boomlange ondernemer die geboren werd in Vlaardingen geen onbekende. Drie jaar geleden kocht hij onderdelen van BRSM-Nafta, de Oekraïense keten van benzinestations.

Brand

Dat bedrijf raakte later in opspraak wegens corruptie, belastingfraude en een grote brand in een oliedepot. ,,Oekraïne is een moeilijk land maar heeft vele opportunities'', antwoordde Pieper op de vraag van zakenblad Quote wat die ellende hem had gekost.