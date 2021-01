Oud-voorman VNO-NCW Hans de Boer (66) overleden

video | woede in tweede kamer Vrouw met bijstand moet 7000 euro terugbeta­len omdat ze boodschap­pen van moeder krijgt

29 december In de Tweede Kamer en daarbuiten is met verbijstering gereageerd op een conflict rond een vrouw met een bijstandsuitkering uit de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland). Ze moet ruim 7000 euro terugbetalen omdat haar moeder af en toe boodschappen voor haar deed. De vrouw schond volgens de gemeente de inlichtingenplicht door dit niet te melden. De waarde van de boodschappen wordt daarom in mindering gebracht op de bijstandsnorm. De wethouder Sociaal Domein spreekt van een landelijk probleem en wil dit geval opnieuw bekijken.