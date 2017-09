Ouderen betalen fors meer voor autoverzekering

Er is geen enkele verzekeraar die ouderen net zoveel laat betalen voor hun verzekering als andere deelnemers. Gemiddeld is het verschil zo’n vijf tot tien euro per maand. Overigens zijn ouderen niet de enigen die extra premie moeten betalen: ook jongere verkeersdeelnemers zijn duurder uit.



Dat heeft alles te maken met het beroep dat deze twee groepen doen op de schadepot van de verzekering. Dat is veel groter dan dat van andere deelnemers. Een voorbeeld: per miljoen gereden kilometers maken mensen tussen de 61 en 65 4,2 ongelukken, blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Zij zijn daarmee de ‘veiligste’ groep in het verkeer.



Vergelijken we dat met mensen van 81 jaar en ouder, dan is het verschil enorm. Zij maken per miljoen gereden kilometers ruim 31 ongelukken, meer dan zeven keer zoveel dus. Zo beschouwd is de extra premie die ze betalen nog beperkt.



Dat sommige verzekeraars oudere klanten niet meer accepteren, is volgens woordvoerder Rudi Buis van het Verbond voor Verzekeraars hun goed recht. ,,Verzekeraars zijn vrij om te kiezen wie ze als klant nemen. Voor ouderen is er bovendien nog genoeg te kiezen.”



Daarnaast vertroebelt de blik op de kale premies het beeld, stelt Buis. ,,Ouderen die netjes rijden, hebben vaak veel schadevrije jaren. Zij hebben soms wel 70 tot 80 procent no claim-korting. Dat zie je in deze cijfers niet terug.”