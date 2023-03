Overheid VS gaat alle tegoeden failliete Silicon Valley Bank beschikbaar maken

SVB viel vrijdag om nadat er een bankrun was ontstaan. Na een overname door de Amerikaanse overheid waren slechts tegoeden tot 250.000 dollar gegarandeerd, maar het overgrote deel van de tegoeden bij de bank was veel hoger. ,,Het totaal aan tegoeden zal worden vergoed’’, klinkt het in de verklaring. ,,Verliezen bij de afwikkeling van Silicon Valley Bank zullen niet door de Amerikaanse belastingbetaler worden gedragen.’’