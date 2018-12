Overstappers gaan liever voor goedkoper dan vrije zorgkeuze

Quote Op dit vlak zijn er dus qua vrijheid in zorgkeuze nauwelijks verschil­len tussen restitutie en natura Aalt van Bokhorst, zorgverzekeringsexpert bij Independer De vergelijker baseert zich op de keuzes die overstappers de afgelopen maand via de site hebben gemaakt en vergeleek de uitkomsten met dezelfde periode de afgelopen jaren. Eén opvallende ontwikkeling: in 2016 koos van de groep overstappers nog ruim 23 procent voor deze restitutiepolis, nu is dat 10,6 procent.



Aalt van Bokhorst, zorgverzekeringsexpert bij Independer, vermoedt dat mensen scherper zijn op de premie. Een naturapolis (de verzekeraar betaalt hierbij de zorgrekening rechtstreeks, mits het een gecontracteerde zorgaanbieder) is goedkoper en bovendien is het prijsverschil met de restitutiepolis de afgelopen jaren verder opgelopen. In 2014 was het gemiddeld prijsverschil nog 3,7 procent, vorig jaar was dat 6,7 procent en dit jaar is het 8,2 procent.



Independer ziet bovendien dat zorgverzekeraars met steeds meer zorgverleners contracten hebben gesloten voor wat betreft de naturapolissen. ,,De meeste naturapolissen bieden inmiddels dekking voor alle ziekenhuizen", signaleert Van Bokhorst. ,,Op dit vlak zijn er dus qua vrijheid in zorgkeuze nauwelijks verschillen tussen restitutie en natura. Misschien weten steeds meer consumenten dit en kiezen ze daarom voor de goedkopere naturapolis.”

Varianten

Het aantal verzekerden met een restitutiepolis neemt al jaren af: in 2016 had nog 22 procent van de verzekerden deze polis, dit jaar is dat nog 19 procent. Veruit de meerderheid van alle verzekerden heeft een naturapolis. Ter verduidelijking: de basisverzekering is er in drie varianten: natura, restitutie en combinatie. De restitutiepolis is de enige polis waarbij de verzekeraar de rekening van álle zorgaanbieders vergoedt. Het maakt daarbij dus niet uit of de verzekeraar een contract met die zorgverlener heeft of niet.



Bij de naturapolis is zo'n contract wél van belang. Als dat contract er is, betaalt de verzekeraar rechtstreeks de rekening. Als er geen contract is, dan moet de verzekerde de rekening voorschieten en mogelijk bijbetalen. De derde variant, de combinatiepolis, zit er een tussenin. Voor sommige zorgsoorten heeft de verzekeraar een contract (natura) gesloten en voor sommige zorgsoorten niet (restitutie).

In het onderzoek signaleert Independer verder een lichte stijging van het aantal mensen dat zijn zorgpolis onder de loep neemt. Dat beeld sluit aan bij een recent onderzoek van vergelijker Pricewise, waarin verzekerden aangaven kritischer te zullen kijken naar de zorgverzekeringen. De belangrijkste reden: de premiestijgingen. Een verzekerde is in 2019 op jaarbasis al gauw 100 euro meer kwijt aan zijn zorgverzekering.

Eigen risico

Een van de mogelijkheden om die premiestijging enigszins te drukken, is het vrijwillig ophogen van het eigen risico van 385 euro naar 885 euro. Echter, volgens de eerste resultaten van Independer is daar voor de polis voor volgend jaar iets minder animo voor. In 2017 koos in de eerste overstapmaand bijna 29 procent voor die volledige verhoging, nu is dat iets minder dan 27 procent. De groep die het vaakst van deze mogelijkheid gebruik maakt, is tussen de 25 en 34 jaar. Mannen doen dat iets vaker dan vrouwen, aldus Independer.