Overtreders betalen lang hogere premie bij autoverzekering, of worden geweerd

55.000 reizigers de dupe van Ryanair-stakingen

12:21 De vakantieplannen van circa 55.000 reizigers in Europa zijn in meer of mindere mate in de war geschopt door stakingen bij Ryanair. In vijf Europese landen, waaronder Nederland, leggen vliegers het werk neer. Vanaf de luchthaven in Eindhoven gaan vluchten gewoon door, doordat de Ierse prijsvechter van elders piloten heeft ingehuurd.