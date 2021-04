Pakketbezorgers slepen PostNL voor rechter om onderbetaling

Nog nooit zoveel bedrijven opgeheven als vorig jaar

7 april Er zijn in Nederland nooit eerder zoveel bedrijfsvestigingen opgeheven als in 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat deze cijfers sinds 2007 bijhoudt. In deze regio gingen vooral veel bedrijven in Arnhem en Nijmegen op de fles. In het coronajaar werden ook meer vestigingen opgericht dan ooit.