Pakketje aannemen voor je buur? Je kunt er iets mee verdienen

Niet alle Nederlanders hoor je klagen als de pakketbezorger weer eens voor de deur staat met een pakketje van Bol.com of Zalando bestemd voor een van de buren.

Neem Stef Bouwman uit Oud-Beijerland (65). Hij ging acht jaar geleden met prepensioen en hij is een sociaal dier in hart en nieren. In zijn vorige leven was hij directeur van een verpleeghuis in Rotterdam. Nu kookt hij voor mensen voor mensen in de wijk en brengt hij mensen naar de dagopvang in het kader van vrijwillig vervoer.

Als de pakketbezorger voor zijn deur staat hoor je hem niet klagen. Sterker: hij mag zich sinds kort zelfs officieel afhaalpunt voor pakketten voor buurtgenoten noemen. Hoe dat zo is gekomen? Een tijdje geleden hoorde hij van het initiatief ViaTim, een platform waar particulieren tegen een geringe vergoeding DHL-pakketten aannemen voor buurtgenoten. Bouwmans nieuwsgierigheid was meteen gewekt.

Volledig scherm Stef Bouwman neemt pakketjes aan van de buren tegen een kleine vergoeding .

,,Ik ben zo’n beetje de enige in de wijk die overdag thuis is, dus de bezorgers stonden al regelmatig bij mij voor de deur met pakketjes. Ik dacht als ze toch komen, dan kan ik er net zo goed voor betaald krijgen.''

Storm loopt het nog niet echt bij ‘zijn’ postkantoortje – er komen nu twee tot drie pakketjes gemiddeld per week binnen - maar hij denkt dat dit komt omdat zijn buren er nog niet echt bekend mee zijn. ,,Ik ben nog maar een paar weken geleden begonnen'', vult hij aan.

Zakcentje

Veel geld harkt hij er ook niet mee binnen. Bij ViaTim krijgt hij 25 eurocent per pakket. Particulieren die zich aansluiten bij de concurrent, Homerr, krijgen iets meer: 40 eurocent per pakket. Bouwman benadrukt dat het hem niet om het geld te doen is. ,,Ja het kan een leuk extraatje zijn, maar het idee is vooral dat je buren zo wat beter leert kennen. Het is toch anders dan dat je je pakket afhaalt bij de Jumbo of bij je buurman. Het is niet dat ik mij verveel, maar een praatje is altijd leuk.''

Dat is precies de gedachte achter ViaTim: de sociale interactie in de wijk bevorderen, zo laat woordvoerder Robby van Eekeren van het online platform weten. Bij ViaTim zijn er nu zo’n 60 particulieren die net als Bouwman zich een afhaalpunt mogen noemen.

Bibliotheek

Nu zijn het nog pakketjes die zij in ontvangst nemen, maar die kantoortjes moeten op een bepaald moment uitgroeien tot plekken waar je bijvoorbeeld je bibliotheekboeken kunt inleveren of boodschappen kunt ophalen. De ambities zijn groot: ,,We hopen straks 800 buurtpunten in heel het land te hebben.''

Bij postbezorger DHL zijn ze in elk geval enthousiast over dit soort nieuwe initiatieven. ,,Wat we hiermee willen is het voor de consumenten zo gemakkelijk mogelijk maken, voor de bezorger zo efficiënt mogelijk, en voor het milieu zo duurzaam mogelijk. Dat doen we op verschillende manieren. Dit is één van die manieren.''

DHL telt nu 1900 servicepunten waaronder 75 zogeheten pakketkluizen en ongeveer 100 buurtpunten. Wat DHL precies betaalt aan de twee initiatieven ViaTim en Homerr wil woordvoerder Ewoud Blaauw niet kwijt. ,,Dat is concurrentiegevoelige informatie.'' Veel concurrentie is er echter niet, want bij PostNL doen ze niet aan 'buurtpunten'.